Kelvin vai jogar no Japão e será pago em criptomoedas

O antigo jogador do F. C. Porto aceitou um novo desafio na carreira, ao assinar pelo FC Ryukyu, último classificado da 2. ª Divisão japonesa.

Em comunicado no site oficial, o clube nipónico informou que parte do salário do jogador brasileiro será pago na criptomoeda do clube. Kelvin, de 29 anos, esteve perto de regressar a Portugal no início de 2022, mas a transferência para o Belenenses SAD acabou por não se concretizar.

Kelvin estava sem jogar depois de ter representado o Vila Nova, clube brasileiro da Série B, no qual marcou três golos em 47 jogos. Formado no Paraná Clube teve passagens pelo Rio Ave, onde jogou emprestado pelo F. C. Porto, pelo Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama e Coritiba.

O momento mais memorável da carreira do jogador aconteceu no F. C. Porto quando marcou o célebre golo ao Benfica, aos 90+2 minutos, no Estádio do Dragão, que encaminhou os azuis e brancos para o título de campeão 2012/13. Foi, também, nesse encontro que o técnico Jorge Jesus se ajoelhou frente ao banco de suplentes, uma imagem que se tornaria viral.

O avançado também esteve no Always Ready, da Bolívia.