Kika Nazareth é a primeira jogadora agenciada por Jorge Mendes

O empresário de Cristiano Ronaldo tem a primeira incursão no futebol feminino e passa a representar um dos maiores talentos em Portugal.

O futebol feminino não pára de crescer e Jorge Mendes é o mais recente "reforço" da modalidade. O empresário português, conhecido por representar alguns dos melhores jogadores do Mundo, passa a agenciar Kika Nazareth, jogadora do Benfica e da seleção portuguesa, que, aos 18 anos, é considerada um dos maiores talentos do futebol feminino luso. O acordo foi comunicado esta segunda-feira.

Kika Nazareth junta-se à família Gestifute e a nomes como Cristiano Ronaldo, João Félix e Bernardo Silva, três das maiores referências da empresa de agenciamento de Jorge Mendes. Para além disso, a avançada passa a trabalhar com a Polaris Sports, a empresa de diretos de imagem associada à Gestifute.