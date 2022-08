Klopp analisa dupla Darwin-Salah

Na antevisão ao encontro com o Crystal Palace, a contar para a segunda jornada da Premier League, Jurgen Klopp confessou não ter gostado da atitude da equipa no jogo com o Fulham (2-2) e analisou a ligação da dupla composta por Darwin Núñez e Salah

"Começámos lentos e não gostei. Já falámos sobre isso no balneário. Vi uma atitude de reação, mas prefiro concentração e intensidade desde o início. Demorámos muito a ligar", explicou o técnico alemão.

Klopp falou ainda dos jogadores que tem disponíveis para a zona mais adiantada, destacando a profundidade ofensiva do plantel do Liverpool. "É uma boa parceria. São dois jogadores determinados em marcar golos e estar nas zonas decisivas. O Mo [Salah] está em grande forma e o Darwin a adaptar-se. O Luis [Diaz] podia ter marcado nesse jogo e teria ajudado muito, mas nesse departamento [ofensivo] não tivemos problemas", concluiu o treinador.

O Liverpool joga, segunda-feira, com o Crystal Palace, em Anfield. O jogo está marcado para as 20 horas.