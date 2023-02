No final do jogo com o Gil Vicente, o capitão do F. C. Porto, que completou este domingo 40 anos, foi ovacionado pelos adeptos e não escondeu a emoção.

No relvado do Estádio do Dragão, houve aplausos e uma ovação a Pepe por parte dos adeptos e jogadores durante vários minutos. O jogador do F. C. Porto não escondeu a emoção e beijou o símbolo do clube azul e branco.

Veja o momento: