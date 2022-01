Leão mandão e senhorial impõe a lei de campeão

Luís Antunes Hoje às 00:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting foi melhor em toda a linha e conquistou a quarta Taça da Liga, a segunda consecutiva da equipa de Alvalade e a terceira seguida de Ruben Amorim. Magia de Everton ainda fez sonhar a águia

Um Sporting mandão, dono da bola e senhorial venceu o Benfica com uma reviravolta (2-1), conquistando a quarta Taça da Liga nos últimos cinco anos. Um triunfo justo da equipa mais forte em toda a linha. Mesmo a viver um momento de alguma intranquilidade, face aos últimos resultados na Liga, a formação de Ruben Amorim mostrou que tem mais soluções coletivas, processos totalmente consolidados e que está num plano bem distinto do eterno rival.

A magia de Everton ainda adiantou as águias no marcador e conseguiu disfarçar, por momentos, a diferença entre as equipas. Mas a persistência do campeão nacional acabou por impor a lei do mais forte.