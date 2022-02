Leão sara feridas com três golpes nos canarinhos

Pedro Gonçalves, Matheus Reis e Sarabia marcaram os golos da vitória do Sporting sobre o Estoril. Recém-entrado Raul Silva foi expulso e facilitou a vida ao campeão nacional.

O Sporting voltou às vitórias, após impor-se, por 3-0, ao Estoril. Pedro Gonçalves, Matheus Reis e Sarabia foram os autores dos golos, numa partida que acabou por ficar facilitada a partir dos 64 minutos, momento em que Raul Silva foi expulso. Recém-entrado, o defesa central, emprestado pelo Braga aos canarinhos, teve uma entrada dura sobre Porro e viu o cartão vermelho direto. Os leões, que não estavam a fazer um jogo do outro mundo, apesar de estarem em vantagem desde o intervalo, tiveram assim caminho aberto para chegar ao 3-0. O campeão nacional voltou a ampliar a vantagem para o terceiro classificado, o Benfica, para seis pontos e mantém a perseguição ao líder F. C. Porto.

Sem Palhinha e Coates, expulsos no duelo com o F. C. Porto, Ruben Amorim apostou em Luís Neto e em Ugarte, escolhas previsíveis numa equipa que teve dificuldades na primeira parte. O Estoril defendeu em todo o campo, chegou a anular um pouco os leões, que, apesar de terem mais posse de bola e mais remates, quase não conseguiram incomodar o guarda-redes estorilista. No entanto, um remate de Sarabia foi decisivo: Dani Figueira não agarrou a bola e Pedro Gonçalves não teve dificuldades em apontar o primeiro golo.