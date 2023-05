LeBron James considera retirar-se da NBA

Guilherme Amaral Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

LeBron James ainda não sabe se voltará para mais uma época na NBA. Após a eliminação frente aos Denver Nuggets, nas finais de conferência oeste, o basquetebolista de 38 anos disse que tinha muito o que considerar.

"Veremos o que o futuro dirá, eu tenho muito que pensar", disse LeBron James, em conferência de imprensa após a eliminação dos Lakers frente aos Nuggets. A mensagem enigmática gerou muitas dúvidas sobre se o basquetebolista de 38 anos irá continuar a competir. A notícia de que LeBron James considerava retirar-se da NBA foi dada por Chris Haynes, jornalista da "TNT" e do "Bleacher Report". Pouco depois, o próprio LeBron confirmou a informação em entrevista à ESPN americana.

Questionado sobre o que teria de pensar durante o verão, "King" James disse que a dúvida prende-se com a continuidade no desporto e que pode nem jogar na próxima época, que começa em outubro. LeBron James tem 38 anos, já está na NBA há 20, e conquistou 4 títulos, além de 4 MVPs (jogador mais valioso) e 4 MVPs das Finais da liga.

PUB

Esta época foi de altos e baixos para a estrela do basquetebol. Após início conturbado, parecia que os Lakers de LeBron não iriam longe e ficaram a maior parte do ano fora da zona de classificação para os play-offs. Em fevereiro, James fez história ao passar Kareem Abdul-Jabbar e tornar-se o maior marcador da história da NBA.

Após a data limite para troca, os Lakers melhoraram o desempenho e começaram a lutar por uma vaga no pós-época. Contudo, LeBron James teve uma lesão no tendão do pé direito, que lhe fez perder quase dois meses de competição e quase colocou em risco a participação nos play-offs. LeBron voltou, e foi fundamental para a conquista da vaga no play-in, um mini-torneio disputado entre quatro equipas onde as duas vencedoras chegam aos play-offs.

Na fase a eliminar, venceram os Memphis Grizzlies e os Golden State Warriors, mas terminaram varridos na segunda-feira pelos Denver Nuggets, nas finais da conferência oeste.

Há muito tempo, James diz que tem como sonho jogar na liga ao lado de seu filho mais velho, Bronny James. Bronny será possível escolha no Draft de 2024, o que significaria, pelo menos, mais dois anos de LeBron James a abrilhantar os campos de basquetebol. Contudo, após a vitória nos play-offs sobre os Warriors, o discurso da estrela foi diferente do que tanto se falou. "Eu já fiz o que tinha de fazer nesta liga, agora, meu filho vai fazer o próprio caminho", disse.

Anthony Davis, companheiro de LeBron James nos Los Angeles Lakers, afirmou receber a notícia com estranheza, mas recordou uma conversa que teve com "King" James. O poste confessou a LeBron que tinha como objetivo a participação nos Jogos Olímpicos de 2024, mas que este deu a entender que já estaria reformado nessa altura.

A vida de LeBron James fora da NBA é a vida de um homem de negócios. LeBron tem parcerias com produtoras de cinema e televisão e é sócio minoritário do grupo que detém o Liverpool, equipa da Liga inglesa. James já revelou que tem interesse em adquirir um conjunto da NBA e que gostaria que fosse em Las Vegas.