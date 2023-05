Leicester e Everton empatam e Girona volta a surpreender

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Everton arrancou um empate em Leicester, esta segunda-feira, mas mantém-se em zona de descida na Premier League. Em Espanha, o Girona surpreendeu fora o Sevilha, enquanto o Athletic Bilbao garantiu empate no último lance do encontro.

O Leicester e o Everton, rivais na luta pela permanência na Premier League, protagonizaram um verdadeiro espetáculo de futebol, que terminou empatado a 2-2. O conjunto de Liverpool chegou primeiro ao golo, através de uma penalidade conquistada por Dominic Calvert-Lewin, que o próprio converteu no 0-1., aos 15 minutos. O Leicester, a jogar em casa, não demorou a responder, e, em menos de 20 minutos, deu a volta ao marcador, com golos de Caglar Soyuncu e de Jamie Vardy, ainda perdeu uma oportunidade soberana de fazer o terceiro, quando James Maddison desperdiçou uma grande penalidade, em cima do apito para o intervalo.

Na segunda parte, Alex Iwobi fez o empate para os visitantes, ao minuto 54, e o que se seguiu até final foi um autêntico festival de oportunidades criadas e falhadas por parte das duas equipas, num encontro dividido, em que os três pontos poderiam ter caído para qualquer um dos conjuntos.

PUB

O Everton parte para a próxima jornada no penúltimo lugar, em zona de despromoção, com 29 pontos, enquanto o Leicester está na 16.ª posição, com os mesmos 30 pontos do Leeds, 17.º, ainda acima da linha de água, e Nottingham Forest, em 18.º, fica em posição de descida de divisão. Os laterais portugueses Ricardo Pereira e Rúben Vinagre, do Leicester e do Everton, respetivamente, não fizeram parte dos convocados para a partida, devido a lesão.

Em Espanha, na 32.ª jornada da La Liga, o Athletic Bilbao conseguiu evitar a derrota no último minuto, com o golo de Iñaki Williams, de penálti, a garantir o empate por 1-1 frente ao Maiorca, que marcou por intermédio do internacional sul-coreano Lee Kang-in, aos 58 minutos. A equipa basca está em sétimo lugar no campeonato espanhol, e fica a apenas dois pontos do Real Bétis, que ocupa a sexta posição.

O Girona voltou a surpreender nesta jornada, com uma vitória por 2-0, em casa do Sevilha, e subiu para o oitavo posto da classificação. O conjunto de Michel chegou à vantagem por intermédio de Juanpe, aos 23 minutos, ampliada na segunda parte por Taty Castellanos. O ponta de lança argentino voltou a fazer o gosto ao pé, depois da exibição memorável na jornada anterior, em que fez um póquer ao Real Madrid, na vitória do Girona, em casa, sobre os "merengues", por 4-2.