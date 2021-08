JN Ontem às 23:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting emprestou o central Tiago Ilori, de 28 anos, ao Boavista por uma época, depois de o treinador Ruben Amorim não contar com o jogador para esta temporada.

Ilori fez a formação nos leões, tendo-se transferido em 2013/14 para os ingleses do Liverpool. Contou com passagens pelo Granada, Bordéus, Aston Villa e Reading antes de regressar a Alvalade em 2018/19. Na época passada esteve emprestado aos franceses do Lorient.

O jogador tem vínculo com o conjunto leonino até junho de 2024.