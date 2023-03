Leões suam para eliminar minhotos e Benfica passeia

Sporting afastou Sp. Braga da Taça na lotaria dos penáltis. Águias golearam Lusitânia.

O Sporting fez jus ao estatuto de tetra vencedor da Taça de Portugal, eliminado o Sporting de Braga, nos quartos de final da competição, num jogo decidido em desempate por grandes penalidades. Os leões estiveram, por duas vezes, com uma desvantagem de dois golos, mas com uma reação estupenda. No segundo tempo, resgataram a igualdade e, nos penáltis, não desperdiçaram qualquer chance.

Os bracarenses até se revelaram letais no contra-ataque, no primeiro tempo, cavando um fosso de dois golos a que o Sporting ainda reagiu, a seis segundos do intervalo, por Zicky Tê. No entanto, após o reatamento, os minhotos voltaram a estar melhores, com Fábio Fábio Cecílio a bisar, fixando o 3-1. O Sporting não se conformou e com dois belos remates de Merlim e Cavinato, repôs o empate (3-3. Nas decisões dos penáltis, os comandos de Nuno Dias não falharam qualquer remate, e os bracarenses sucumbiram quando Allan Guilherme permitiu a defesa de Bernardo Paçó. Nas meias-finais, amanhã, o Sporting vai encontrar o Ferreira do Zêzere, também da Liga, que venceu (4-0) o Nacional.

Antes desse embate, O Benfica confirmou favoritismo no duelo com os açorianos do Lusitânia, impondo uma goleada (6-1). Bruno Cintra, com um bis, foi uma das figuras do jogo, perante um adversário esforçado, que ainda conseguiu o golo de honra. A águas vão amanhã, nas meias-finais, defrontar o Nun"Álvares, do segundo escalão nacional, que venceu (4-1) o Modicus.