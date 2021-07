Leões vendem Rosier ao Besiktas

JN Hoje às 21:14 Facebook

Num dia de mercado bastante parado, o maior destaque vai para a venda do lateral direito francês ao clube turco pelo Sporting.

Sporting: O lateral direito francês Valentin Rosier, de 24 anos, deixou os leões e assinou em definitivo pelo turcos do Besiktas, não se conhecendo a duração do vínculo ou o valor do montante do negócio. O defesa chegou a Alvalade no início da época 2019/20 e disputou 16 jogos, com a chegda de Rúben Amorim perdeu espaço e foi cedido ao Besiktas, pelo qual fez 37 jogos.

Estoril: Já é oficial a contratação de Francisco Geraldes, de 26 anos, pelos canarinhos. "Venho com uma vontade enorme de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. O fator que teve mais influência na minha mudança foi a ideia e modelo de jogo, potenciando ao máximo as qualidades de cada jogador", disse o jogador em declarações ao site do clube. Geraldes fez 38 jogos e apenas um golo na época passada, ao serviço do Rio Ave. Com a surpreendente descida de divisão dos nortenhos, o médio encontrou no Estoril uma excelente possibilidade para continuar no escalão maior.

Sp. Covilhã: O avançado congolês Arnold, de 29 anos, é reforço dos serranos, depois de na última época ter representado o Cova da Piedade. O jogador conta no futebol português com passagens pelo Farense, Vitória de Setúbal, Chaves, Pedras Salgadas, Limianos, Rebordosa e Freamunde. Arnold Nkufo Issoko, nascido no Zaire, é o oitavo reforço dos serranos para a próxima época, depois da integração no plantel serrano do defesa Helitão (ACB Futebol Clube, Brasil), dos avançados Diego Medeiros (ex-Casa Pia), Chico (ex-Portimonense), Diogo Almeida (ex-Benfica B) e Jô (ex-Grêmio Juventus) e dos médios Felipe Dini e Thiago Moraes, ambos cedidos pelo Portimonense.

Mafra: Miguel Santos, guarda-redes de 26 anos, é reforço do Mafra para a época 2021/2022. O jogador, que acabou a formação nos juniores do Benfica, onde jogou na equipa B, estava nos holandeses do Roda. Desde 2016/2017 que estava no estrangeiro: passou pelo Port Vale (Inglaterra), Fortuna Sittard (Países Baixos) e Astra Giurgiu e Clinceni (Roménia).

Arsenal: Os gunners anunciaram a contratação do defesa internacional inglês Ben White, proveniente do Brighton, sem revelarem os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa inglesa aponta para uma verba a rondar os 50 milhões de euros. "Ben White junta-se a nós vindo de Brighton & Hove Albion, com um contrato de longo prazo", escreveu o clube londrino no site oficial, dando conta que o central de 23 anos foi formado no Brighton e emprestado sucessivamente ao Newport County, ao Peterborough United e ao Leeds United, onde foi campeão da segunda divisão (Championship), antes de se afirmar no Brighton. White é a terceira contratação dos "gunners", depois do português Nuno Tavares, proveniente do Benfica, e Lokonga.

Chelsea: O médio Conor Gallagher, de 21 anos, foi cedido pelos campeões europeus por uma temporada ao Crystal Palace, tendo já treinado com a nova equipa.

Liverpool: Os "reds" assinaram um contrato "de longa duração" com o lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold, 22 anos, mas não revelaram a duração. O internacional inglês fez toda a formação no Liverpool e estreou-se pela equipa principal frente ao Tottenham. O jogador mostrou-se honrado por continuar a representar o clube.