Leões voltam a tropeçar em rival muito indigesto

Sporting continua sem conseguir superar Famalicão e perdeu os primeiros pontos da época em exibição irregular, amenizada por empate arrancado no fim

Primeiro deslize do Sporting nesta edição do campeonato, com uma igualdade frente ao Famalicão, a confirmar a incapacidade dos leões em superarem este adversário, desde que ambos se reencontraram no principal escalão. O técnico leonino, Ruben Amorim, tinha alertado para esse facto na antevisão ao desafio, antecipando dificuldades que se vieram a confirmar, numa exibição com altos e baixos da sua equipa, a que o Famalicão, pleno de motivação para arrancar os primeiros pontos na Liga, aproveitou.

Apesar das posições antagónicas na tabela, as duas equipas até protagonizaram um interessante e viril duelo de forças nos primeiros instantes, com o conjunto de Alvalade a mostrar-se um pouco mais afoitos a explorar os espaços e a deixar as primeiras ameaças. O Famalicão foi gerindo esses ímpetos iniciais e assim que perdeu o "respeito" ao adversário, desenhou, a partir da meia hora, e de contra-ataque, as melhores ocasiões do primeiro tempo, com Ivo Rodrigues, duas vezes, em destaque, mas a não superar o inspirado guardião Adán.