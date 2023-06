"Levei um dia e meio a digerir", revela Griezmann sobre braçadeira francesa

Guilherme Amaral Hoje às 12:14 Facebook

Antoine Griezmann perdeu a braçadeira de capitão da seleção francesa para Kylian Mbappé, algo que não caiu bem no jogador do Atlético Madrid. Pela primeira vez, abordou o tópico e revelou que demorou algum tempo a "digerir" a situação.

Antoine Griezmann recordou a polémica acerca da braçadeira de capitão da seleção francesa. O jogador do Atlético de Madrid esperava tornar-se capitão após a decisão do guarda-redes Hugo Lloris de retirar-se do conjunto gaulês. Contudo, o selecionador Didier Deschamps atribuiu a braçadeira a Kylian Mbappé.

Griezmann assumiu a insatisfação com a decisão do selecionador e que precisou de um tempo para aceitar a situação, mas que hoje nada disso o incomoda. "É duro e difícil, porque tenho 32 anos. Levei um dia e meio ou dois para digerir [a decisão]. Mas quando estou em campo, estou feliz. Isso é o que mais importa. Hoje estou completamente ao lado do Kylian [Mbappé], que é o nosso capitão. Nada vai mudar, é assim que sou. Já ultrapassei isso", disse o avançado do Atlético de Madrid.

Apesar de assumir não ter gostado da escolha de Deschamps, a saída da seleção não lhe passou pela cabeça. "Não há qualquer razão para deixar a seleção. É algo que aceitei, apoio o Mbappé e vou fazer o melhor para o ajudar. [Para deixar a seleção] Vão ter de me dispensar", acrescentou Griezmann.

Com a história deixada para trás, Antoine Griezmann prepara-se junto do capitão, Kylian Mbappé, para a partida da França frente à Grécia, nesta segunda-feira.