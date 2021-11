Líderes da Honra defrontam-se na segunda eliminatória da Taça A. F. Porto

Os clubes que ainda estão envolvidos na Taça A. F. Porto já sabem qual será o adversário na segunda eliminatória, que se realiza no feriado de 1 de dezembro. Embate entre Arcozelo e S. Lourenço do Douro vai opor os líderes da Divisão de Honra

Nesta fase estarão presentes 23 participantes das rondas anteriores, provenientes da 1.ª e 2.ª Divisão, aos quais acresce 31 clubes da Divisão de Honra, num total de 27 encontros. As equipas da Elite só vão entrar na próxima fase.

Todos os clubes têm o emparelhamento definido, à exceção do Vila Boa do Bispo que vai defrontar o vencedor do encontro da primeira eliminatória, entre Aldeia Nova e Torrão.

Este jogo está sob a alçada do Conselho de Disciplina da A. F. Porto, pois uma das equipas não apresentou em campo o número exigido de jogadores sub-23. Assim, só quando o organismo determinar qual a sanção a aplicar é que a equipa da 1.ª Divisão vai saber quem vai defrontar no próximo dia 1.

Entre os 27 jogos que integram esta ronda destacam-se os seguintes, pelas características especiais dos intervenientes: Cête-Aves 1930 é um encontro entre um estreante nas provas da A.F. Porto e um velho conhecido do mundo do futebol português, que teve de se reinventar para contornar dificuldades financeiras. Também o embate entre Arcozelo e S. Lourenço do Douro será um interessante confronto de titãs, uma vez que opõe os dois líderes da Divisão de Honra: os gaienses na Série 1 e a equipa do Marco, com um registo 100% vitorioso na Série 2. Além destes jogos com fortes motivos de interesse destaca-se também a partida entre Custóias e Lusitanos, dois emblemas vizinhos.

Eis os jogos da segunda eliminatória:

Jogo 1: FC Cête - CD Aves 1930

Jogo 2: SC Arcozelo - S. Lourenço do Douro

Jogo 3: FC Vila Boa do Bispo - Vencedor do jogo entre Aldeia Nova e Torrão

Jogo 4: Leça do Balio FC - CD Portugal

Jogo 5: CA Rio Tinto - SC Sobreirense

Jogo 6: ADC Balasar - UD Lavrense

Jogo 7: UD Torrados - Gulpilhares FC

Jogo 8: Custóias FC - Os Lusitanos Santa Cruz

Jogo 9: AJM Lamoso - SC Castêlo da Maia

Jogo 10: GD Livração - Inter Milheirós FC

Jogo 11: Dragões Sandinenses - SC Nun´Alvares

Jogo 12: UD Valonguense - FC Perafita

Jogo 13: Gatões FC - CF Vandoma

Jogo 14: CR Ataense - UDS Roriz

Jogo 15: AC Croca - Lomba SC Amarante

Jogo 16: Varziela 1982 - ADC Lodares

Jogo 17: CF Serzedo - FC Lagares

Jogo 18: UCR Boim - AC Bougadense

Jogo 19: S. Vicente Irivo - SC Rio Moinhos

Jogo 20: GDC Ferreira - AC Milheirós

Jogo 21: GDR Rans - ADC Penamaior

Jogo 22: AD Várzea - FC Crestuma

Jogo 23: FC Boelhe - SC Salvadorense

Jogo 24: Gondim Maia - Caíde de Rei SC

Jogo 25: Citânia Sanfins - UD Leverense

Jogo 26: Estrelas FC Fânzeres - ARD Macieira

Jogo 27: ADC Várzea do Douro - GD Águas Santas