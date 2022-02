Líderes da Honra tropeçam

Os dois primeiros classificados da Série 1 (Inter Milheirós e Lavrense, respetivamente), empataram os jogos em atraso, disputados hoje, promovendo assim um maior equilíbrio no topo da tabela da Divisão de Honra.

O Lavrense deslocou-se ao terreno do Crestuma, em jogo da 16.ª jornada (0-0). Normalmente os homens de Lavra são uma equipa goleadora, que raramente fica a zeros, mas nesta noite não conseguiram contornar a muralha defensiva da equipa da casa.

Já em Gondim, o Inter Milheirós também não foi além de um empate, apesar de ter proporcionado um belo espetáculo em termos de golos (3-3), em partida relativa à 17.ª jornada.

Assim os maiatos seguem na liderança, com 34 pontos, em 17 jogos, enquanto os matosinhenses correm logo atrás, com 32, mas com apenas 16 encontros disputados. Na próxima jornada o Lavrense recebe o Gulpilhares, enquanto o Inter Milheirós se desloca ao terreno do Serzedo.

1.ª Divisão

Na divisão imediatamente abaixo da Honra o empate também foi nota predominante. O Airães, último classificado da Série 2, conseguiu arrancar um empate ao Vila Boa do Bispo, atualmente a tentar a subida de divisão (1-1), a contar para a 15.ª jornada.

Ainda na Série 2 o Termas S. Vicente contrariou a norma e triunfou na visita ao Nespereira (2-4), mas na Série 1, o Mocidade Sangemil, não foi além de um empate, em casa, contra o S. Félix da Marinha (1-1).

Todos estes jogos servem para acertar as contas do calendário, que devido à pandemia tem visto muitos encontros adiados, tanto ao nível de séniores, como na formação.