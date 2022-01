Liga 3: Nulo a Norte e Alverca marca posição na Série B

Rui Almeida Santos Ontem às 23:08 Facebook

Ribatejanos já vão em quatro triunfos consecutivos e igualaram o V. Setúbal no pódio. O ​​​​​​​Sanjoanense-Montalegre, da Série A, terminou sem golos.

Sanjoanense e Montalegre empataram a zero num jogo com boas oportunidades de parte a parte. Os transmontanos desperdiçaram a melhor ocasião do primeiro tempo, por André Martins, e, a meio da segunda metade, Joãozinho, na cara do guarda-redes adversário, rematou por cima.

Com a expulsão do lateral direito do Montalegre Ouattara, aos 69 minutos, a Sanjoanense, que dominava territorialmente, passou a ser mais perigosa no último terço do terreno e também criou duas chances flagrantes para poder marcar. Na primeira, Didi fez uma defesa fantástica, a remate de longe de Jorge Pereira. No tempo de compensação, Bruninho, de livre, atirou à barra.

Na Série B, o Alverca derrotou o Sporting B (2-0), somou a quarta vitória consecutiva e cimentou o seu lugar na zona de acesso à fase de subida à Liga 2.

O primeiro golo do jogo foi apontado pelo defesa central João Freitas, logo aos 6 minutos, na sequência de um lance de bola parada. No segundo tempo, o parceiro de setor Ronaldo Rodrigues cabeceou à barra. Perto do fim, Gustavo Klismahn fechou o resultado com um remate colocado.