Liga 3: três treinadores estão de saída

V. Setúbal, Oliveira do Hospital e Canelas 2010 vão mudar de treinador na próxima temporada. Em Montalegre, João Fernandes colocou um ponto final na carreira, aos 38 anos.

Atingido o final da temporada, os clubes vão arrumando a casa e começam a preparar a nova época. A questão do treinador é, por norma, sensível e uma das primeiras a ficar resolvida.

Em Setúbal, Filipe Moreira não vai continuar no banco sadino, aonde chegou no decorrer da temporada. O treinador conduziu o Vitória à fase de subida, mas não conseguiu consumar o regresso do clube aos campeonatos profissionais.

Bem distintos são os casos de Tozé Marreco, no Oliveira do Hospital, e Tiago Margarido, em Canelas. Ambos os técnicos realizaram trabalhos consolidados nos respetivos clubes e alcançaram os objetivos propostos, encerrando um ciclo de sucesso.

Por sua vez, João Fernandes, médio do Montalegre, decidiu terminar a carreira de jogador, aos 38 anos. Com passagens por clubes como o Chaves ou o Feirense, o médio passou as últimas seis temporadas em Montalegre, tendo realizado 126 jogos e marcado um golo.