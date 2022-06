Liga apresenta bola para a nova temporada

Ontem às 22:50 Facebook

A Liga revelou, este sábado, a bola oficial para a temporada 2022/23. As cores dominantes são o azul-escuro e o verde-água.

No dia em que marca o arranque do Rock In Rio Lisboa depois de um intervalo de quatro anos em vez dos habituais dois por causa da pandemia, a Liga aproveitou o evento para divulgar a nova bola para a próxima temporada.

Numa iniciativa que contou com Roberta Medina, Vice-presidente Executiva do Rock In Rio, e ex-jogadores internacionais como Beto ou Jorge Andrade, a nova bola, que vai ter como cores dominantes o azul escuro e o verde-água, foi revelada com um vídeo de apresentação gravado no Parque da Belavista.

Beto e Jorge Andrade assinaram uma das bolas que será leiloada esta semana pela Fundação do Futebol para um leilão da ONU, cujos fundos irão reverter a favor da sustentabilidade dos oceanos.

Além das assinaturas dos embaixadores da Liga, Salvador Martinha, Pedro Fernandes, Catarina Maia, Rodrigo Gomes, Mariana Alvim, Luís Franco-Bastos, António Félix da Costa e Lucas with Strangers também rubricaram a bola.