Liga atribui a Luis Diaz golo do F. C. Porto no Funchal

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidiu atribuir ao colombiano Luis Díaz o golo do F. C. Porto no empate deste domingo em casa do Marítimo (1-1), em jogo da terceira jornada.

Inicialmente, o tento dos azuis e brancos, marcado aos 35 minutos, tinha sido atribuído ao iraniano Mehdi Taremi, na recarga de um primeiro remate de Luis Díaz, num lance em que as imagens televisivas não esclareciam totalmente se o remate do colombiano tinha ultrapassado a linha.

O Marítimo acabou por empatar a partida, aos 45+4 minutos, pelo português Bruno Xadas, roubando os primeiros pontos aos dragões na presente edição da Liga.

Os azuis e brancos deixaram assim escapar no topo da classificação os rivais Sporting e Benfica, que têm nove pontos, mais dois do que o F. C. Porto, enquanto o Marítimo tem quatro.