Liga de futebol recomeça a 30 de maio com jogos à porta fechada

Susana Silva Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga estará de regresso a partir de 30 de maio, com jogos à porta fechada, avançou, esta quinta-feira o primeiro-ministro António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros. A final da Taça de Portugal também se irá realizar, enquanto a LigaPro fica suspensa.

A nível desportivo, as medidas anunciadas pelo Governo abrem as portas, já a partir de segunda-feira, dia 4, à prática de desportos individuais ao ar livre, sem a utilização de balneários ou piscinas, vai ser permitida já a partir de segunda-feira.

"Os restantes desportos em recintos fechados, desportos coletivos ou de combate continuam a não ser permitidos e a única exceção tem a ver com ser possível, a partir do fim de semana de 30 e 31 de maio,iniciarmos a conclusão das provas oficiais dos clubes da 1.ª Liga de futebol profissional, permitindo concluir as últimas 10 jornadas do campeonato e também o final da Taça de Portugal", avançou o primeiro-ministro na comunicação ao país.

O chefe do Governo explicou, ainda, que "o reinício das atividades da 1.ª Liga está sujeito, ainda, primeiro à aprovação da Direção Geral de Saúde do protocolo sanitário que nos foi apresentado pela Liga de Futebol Profissional e está ainda condicionado à validação de todos os estádios que cumprem as condições indispensáveis para que essa atividade possa ser retomada".

O reinício do futebol profissional "será sempre feito à porta fechada, sem público presencial dentro do estádios, seja qual for o estádio, seja nas jornadas da 1.ª Liga, seja na final da Taça de Portugal".

Na sequência da pandemia de covid-19, a Liga foi suspensa a 13 de maio, quando faltavam disputar 10 jornadas. O F. C. Porto lidera com 60 pontos, mais um do que o Benfica. Para além do campeonato, dragões e águias apuraram-se para a final da prova rainha, cuja nova data será divulgada posteriormente.

A recalendarização das partidas da Liga será anunciada pela Liga quando todos os pressupostos para o reinício da prova forem cumpridos.