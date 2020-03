Arnaldo Martins Hoje às 15:22 Facebook

Liga prepara-se para emitir um comunicado a formalizar a paragem por tempo indeterminado.

A Liga de Futebol Profissional vai parar os campeonatos profissionais, com efeitos já nos jogos deste fim de semana. Depois de se ter reunido esta tarde com os médicos dos clubes, o organismo resolveu suspender o campeonato da Liga e da 2.ª Liga por tempo indeterminado. Em causa estão as implicações do novo coronavírus na saúde dos jogadores.