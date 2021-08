Liliana Cá termina no quinto lugar do lançamento do disco

JN Hoje às 14:14 Facebook

A lançadora do disco Liliana Cá terminou a prova olímpica no quinto lugar, depois de não ter conseguido melhorar o resultado da última tentativa.

A portuguesa ficou no quinto lugar do lançamento do disco depois de ter marcado 63,93 metros, a dois metros e meio do recorde nacional.

A lançadora natural do Barreiro, de 34 anos, lançou o disco a 62,85 metros e terminou no oitavo lugar a qualificação, que promovia à final as 12 primeiras ou quem conseguisse 64,00, uma marca ao alcance de Liliana Cá, que tem 66,40 como recorde nacional.