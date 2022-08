Lille de Paulo Fonseca ganha em Nantes e lidera à condição

Ontem às 23:43 Facebook

O Lille, orientado pelo português Paulo Fonseca, empatou a um golo, esta sexta-feira, em Nantes, na abertura da segunda jornada da Liga francesa, mas o ponto conquistado permite-lhe liderar o campeonato à condição.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 28 minutos, pelo avançado nigeriano Simon Moses, mas o Lille conseguiu evitar a derrota aos 76, graças a um golo do lateral esquerdo brasileiro Ismaily, ex-jogador do Braga.

Com este empate, o Lille ascendeu, provisoriamente, à liderança da Liga francesa, com quatro pontos, seguido de sete equipas com três pontos, Paris Saint-Germain, Marselha, Montpellier, Lens, Mónaco, Lyon e Lorient, que venceram os respetivos jogos na primeira jornada, enquanto o Nantes segue em nono lugar, com dois pontos.

Pela formação orientanda por Paulo Fonseca foram titulares dois internacionais portugueses, os centrais José Fonte, que capitaneou a equipa, e Tiago Djaló, que seria substituído no início da segunda parte pelo brasileiro Ismaily.

De destacar na segunda jornada a receção do PSG ao Montpellier, no sábado, e a deslocação do Marselha ao terreno do Brest, no domingo.