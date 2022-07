Lino Araújo vence primeira manga e está perto do título Europeu de Aquabike

Mónica Ferreira Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

No segundo dia de prova, o português venceu a primeira manga de GP1 e é um dos favoritos à vitória do campeonato.

Nem os mais de 30 graus que se fizeram sentir ao longo do dia na zona ribeirinha de Entre-os-Rios afastaram os milhares de adeptos dos desportos motonáuticos que ali se deslocaram, este sábado, para assistir ao Campeonato da Europa de Aquabike. No segundo dia de prova, Lino Araújo venceu a primeira manga de GP1 e é um dos favoritos à vitória do Campeonato.

O português Lino Araújo venceu a prova rainha da competição - Runabout GP1 - para gáudio da plateia que assistia à prova organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, em parceira com a Câmara Municipal de Penafiel, que tem o rio Tâmega e a zona ribeirinha de Entre-os-Rios como cenário.

No derradeiro dia da prova, domingo, piloto natural da Póvoa do Varzim vai disputar a segunda e terceira mangas da categoria e é um dos favoritos a conquistar o título de campeão europeu.

Yamaha parceira da Federação por três anos

Ao fim de dez anos, a Yamaha volta a ser parceira da Federação Portuguesa de Motonáutica. As duas instituições firmaram ontem um acordo por três anos. "Estamos muito satisfeitos por, ao fim de dez anos, termos voltado a firmar esta parceria com a Yamaha, uma parceria que vai permitir que a Yamaha esteja com a Federação nos próximos três anos", referiu Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica.