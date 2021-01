Liverpool perde e tem liderança em risco

JN Hoje às 22:02 Facebook

Os "reds" foram derrotados pelo Southampton e averbaram o terceiro jogo seguido sem ganhar. Manchester United tem o primeiro lugar à mercê e Mourinho também pode aproveitar.

O campeão inglês não está a viver dias felizes. Depois de dois empates, o Liverpool perdeu, esta segunda-feira, com o Southampton, graças a um golo aos dois minutos (Ings), e tem a liderança em risco.

Diogo Jota, lesionado, foi baixa na equipa de Jurgen Klopp, que foi obrigado a adaptar dois médios (Henderson e Fabinho) a centrais, devido às muitas ausências.

Com esta derrota, o Liverpool mantém-se em igualdade pontual com o Manchester United (33 pontos), mas com mais um jogo. O Tottenham, de José Mourinho, também tem menos um jogo disputado e está a quatro pontos do primeiro lugar da Premier League.