Liverpool tropeça em Newcastle

O Liverpool cedeu esta noite de quarta-feira uma igualdade sem golos no recinto do Newcastle, em jogo da 16.ª jornada da Premier League, e pode ver o Manchester United colar-se no topo da classificação.

Apesar das duas equipas terem criado várias oportunidades para fazer funcionar o marcador, o nulo prevaleceu até ao apito final.

Nos "reds" o internacional português Diogo Jota não fez parte das opções de Jurgen Klopp.

Com este empate, os campeões ingleses, que lideram isolados, passaram a somar 33 pontos, mais três do que os "reds devils", que só jogam no primeiro dia do ano e têm a possibilidade de alcançar o LIverpool