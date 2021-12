Lotaria dos penáltis torna estreia amarga

José Pedro Gomes Hoje às 00:24 Facebook

No primeiro jogo com Rui Pedro Silva no comando, o Famalicão foi eliminado pelo Portimonense da Taça.

Estreia amarga de Rui Pedro Silva no comando dos minhotos, com a eliminação da Taça de Portugal, perante um Portimonense que se revelou mais assertivo na decisão das grandes penalidades (4-2), mesmo depois de ter jogado desde os 52 minutos em inferioridade numérica.

O primeiro tempo até decorreu numa toada dividida, com as duas equipas a tentarem impor-se na área contrária, mas com dificuldades na definição final. Os minhotos tiveram a maior perdida, logo à abrir, por Banza, mas o Portimonense mostrava-se mais objetivo, e já na compensação da etapa inicial, inaugurou o marcador, numa iniciativa de Aylton, que deixou a defesa famalicense mal vista.