Luis Díaz desperta interesse do Bayern Munique

A imprensa alemã avança que o colosso bávaro procura alternativas para a possível saída de Kingsley Coman, que está reticente em renovar contrato com o campeão germânico.

O Bayern Munique está no mercado à procura de um extremo para reforçar o plantel na próxima época e Luis Díaz é um dos nomes na restrita lista do campeão alemão.

Alguma imprensa alemã dá conta de que o extremo colombiano é uma alternativa a Kingsley Coman, o jogador francês que está em fim de contrato com os bávaros e que, nesse sentido, pode sair no final da época a custo zero.

O site "TZ" adianta que a prioridade do Bayern Munique continua a ser renovar com Coman, mas que não dá o acordo como garantido e que, por isso mesmo, estuda possíveis substitutos, onde se inclui o nome de Luis Díaz.

O internacional colombiano, que brilhou na Copa América e tem estado em grande nível neste início de época, tem contrato com o F. C. Porto até 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.