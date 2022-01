Luis Díaz e Sérgio Oliveira têm pretendentes no mercado

João Faria Hoje às 11:28 Facebook

Avançado colombiano e médio português podem deixar os dragões, neste mercado de inverno. Pinto da Costa, em entrevista ao JN, não fechara a porta à saída do jogador mais valioso da Liga. Liverpool e Roma são os pretendentes.

O jornal inglês "The Sun" adiantou que o Liverpool está "muito interessado" em contratar Luis Díaz, extremo do F.C. Porto e umas principais figuras da Liga portuguesa.

De acordo com o tablóide britânico, o internacional colombiano, de 24 anos, pode custar aos reds 60 milhões de libras, ou seja, cerca de 72 milhões de euros.

A equipa comandada por Jurgen Klopp pretende reforçar o ataque já neste mercado de inverno, dado que vai perder, durante um período considerável, os avançados Salah e Mané para a Taça das Nações Africanas e tem ainda Firmino lesionado.

Diogo Jota, Origi e Minamino ficariam a ser as únicas opções de ataque nas próximas semanas, caso a equipa inglesa não receba reforços.

A cláusula de rescisão de Luis Díaz com os dragões está fixada em 80 milhões de euros e o próprio presidente do F. C. Porto, em entrevista recente ao JN, não fechou a porta à saída do extremo. "Há tubarões que podem bater a cláusula", sustentou, então, Pinto da Costa. A SAD portista detém 80% do passe do futebolista.

Esta época, Díaz soma 24 jogos, 14 golos e quatro assistências, tendo o site "Transfermarkt", especialista em mercado de transferências, revisto há dias em alta a cotação da estrela portista, passando a valer 40 milhões de euros, mais 15 milhões do que no verão passado. É o jogador da Liga tido como mais valioso, à frente de Pedro Gonçalves (Sporting), cotado em 38 milhões de euros e de Drawin Núñez (Benfica), avaliado em 32 milhões.

Entretanto, em Itália, voltam a apontar Sérgio Oliveira à AS Roma, orientada por José Mourinho. Segundo a 'Sky Sport Italia', o técnico português pretende contar com o médio do F. C. Porto, já a partir deste mês.

De acordo com o "Calciomercato", Tiago Pinto, o português que é o diretor-geral da Roma, está prestes a levar Sérgio Oliveira para o clube da capital italiana, num acordo que passaria por um empréstimo do centrocampista internacional português até ao final da temporada, ficando a Roma com opção de compra definitiva do passe do jogador.

O portal recorda que a contratação de Sérgio Oliveira é um "objetivo antigo" de José Mourinho, lembrando o "papel importante" do médio, na eliminação da Juventus, nos oitavos de final da Champions da época passada, com os dois golos apontados em Turim, na derrota portista por 3-2, após prolongamento, após o 2-1 no Dragão.

Os valores do negócio poderão passar por 1,5 milhões de euros, em relação à cedência até final da época, com opção de compra obrigatória de 15 milhões de euros, a concretizar no próximo verão.

Esta temporada, Sérgio Oliveira tem perdido espaço no F. C. Porto, somando cinco golos em 24 jogos, no conjunto de todas as competições, mas apenas foi titular em nove encontros, três dos quais na Liga.

O médio internacional português, de 29 anos, tem contrato com os dragões até 2025 e a cláusula de rescisão é de 30 milhões de euros. Segundo o "Transfermarkt", o valor de mercado deste futebolista é de 15 milhões de euros.