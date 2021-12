Luis Díaz entre os melhores do ano para o "The Guardian"

JN Hoje às 14:45 Facebook

O avançado do F. C. Porto é visto como "a próxima grande venda" dos dragões. Diogo Jota e João Félix também fazem parte dos nomes já reconhecidos.

Luis Díaz está entre os 100 melhores jogadores do ano para o jornal inglês "The Guardian". O avançado colombiano surge no 87.º lugar da lista e vê reconhecido, internacionalmente, o excelente 2021 que vem protagonizando ao serviço do F. C. Porto e da seleção colombiana.

"Foi um ano e tanto. Afirmou-se como melhor jogador do F. C. Porto e provavelmente a sua próxima grande venda. Não foi suficiente para levar o F. C. Porto aos oitavos de final na Champions num grupo super competitivo, mas os golos nos dois jogos frente ao AC Milan chamaram a atenção e sublinharam a sua capacidade nos jogos mais importantes", destaca a publicação, recordando também o facto de ter sido o melhor marcador da Copa América, com os mesmo cinco golos de Lionel Messi.

O "The Guardian" faz ainda referência ao interesse de "vários clubes de toda a Europa" na contratação de Luis Díaz.

O extremo portista supera Diogo Jota, que foi colocado no 88.º lugar, e fica atrás de João Félix, considerado pelo "The Guardian" o 84.º melhor jogador de 2021.