Luís Filipe Vieira despede-se "do amigo e benfiquista" Vítor Oliveira

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, também se associou à onda de dor que provocou a partida de Vítor Oliveira na generalidade do futebol português.

"Ficará para sempre na nossa memória o excelente profissionalismo de um dos treinadores que mais se distinguiram nos últimos anos no futebol português, a integridade do seu caráter, o amigo e o benfiquista da parte de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer", afirmou Luís Filipe Vieira, numa nota de pesar publicada no site das águias, na qual fala em nome individual e do Benfica.

"Vítor Oliveira ficará para sempre na história do futebol português!", concluiu o presidente dos encarnados, já depois de ter manifestado "o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico e inesperado falecimento de Vítor Oliveira".