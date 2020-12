Luís Freire: "Fiquei frustrado porque assustámos pouco"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:48 Facebook

O treinador do Nacional afirmou, este domingo, que a derrota frente ao F. C. Porto foi "pesada" e abordou o mau momento da equipa da Madeira, que não vence há três jogos.

"O F. C. Porto é sempre muito forte em casa. Montámos uma estratégia com o intuito de tirar profundidade e de condicionar o jogo interior e exterior. A equipa conseguiu fazê-lo até ao lance da grande penalidade. Não é fácil estar a perder no Dragão. Conseguimos sair do nosso meio-campo mas nunca visámos muito a baliza. O F. C. Porto teve muita posse de bola e controlo, embora sem conseguir criar situações claras de golo. Acho que o 2-0 ao intervalo era um pouco pesado. Mau momento? É normal, as equipas vivem altos e baixos ao longo da época. Temos as nossas particularidades. Estamos a recuperar o plantel para encarar esta fase", começou por dizer Luís Freire, não escondendo a "frustração".

"O F. C. Porto estava em 4-4-2 e saltava logo na pressão, mas tivemos receio em jogar. Na segunda parte perdemos esse receio, ma faltou-nos olhar para a baliza deles. Não fomos incisivos e fomos individualistas num pormenor ou outro. Estou muito satisfeito pela reação dos jogadores depois do 2-0. Fiquei frustrado porque assustámos pouco. Foi um jogo difícil, mas há muita coisa que fizemos bem. Não concedemos muitas oportunidades, mas chegámos à baliza contrária poucas vezes", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0) o Nacional, este domingo no Estádio do Dragão, na 10.ª jornada da Liga. Otávio e Corona saíram lesionados do jogo.