Luís Mendonça impõe novo reinado no Douro

Ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor levou até ao final a camisola amarela conquistada no primeiro dia.

Expectativas confirmadas no final de festa do Grande Prémio Douro Internacional, com Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) a sagrar-se como grande vencedor da terceira edição da prova, segurando a camisola amarela que vestiu no primeiro dia.

O corredor, de 37 anos, natural de Paredes, partiu para o último dia com a missão de controlar a vantagem amealhada nas jornadas anteriores, o que conseguiu sem sobressaltos, numa etapa acessível, que rematou no 12.º posto. A posição foi suficiente para Mendonça manter a vantagem nas contas finais, com 21 segundos sobre Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), e 26 sobre Joaquim Silva (Efapel), que, respetivamente, fecharam o último pódio.

Além da festa de Luís Mendonça, também João Medeiros (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) celebrou ao vencer a derradeira etapa. Numa apertada decisão ao sprint com Carlos Salgueiro (AP Hotels-Tavira-Farense), o jovem açoriano, de 22 anos, conquistou o primeiro êxito em provas no continente, sendo recompensado pelo ataque que ajudou a desenhar a 10 quilómetros do final, juntamente com Carlos Salgueiro, a que juntou mais tarde Gaspar Gonçalves (Efapel), que terminou no terceiro posto do dia.

O trio emergiu de uma fuga iniciada aos 35 quilómetros, com nove corredores, que, pouco depois, aumentou para 11 elementos e que acabou por ser decisiva para o desfecho da etapa. Os escapados chegaram a cavar uma vantagem de 2:45 minutos para o pelotão, quase sempre liderado pela Glassdrive-Q8-Anicolor, e onde os principais rivais de Luís Mendonça não davam mostras de ter vontade ou capacidade de atacar o camisola amarela.

Mendonça seguia, por isso, com relativo conforto, controlando apenas a ousadia dos fugitivos, que mantiveram a harmonia até aos últimos 10 quilómetros, quando João Medeiros, Carlos Salgueiro e mais tarde Gaspar Gonçalves agitaram com a frente de corrida. Os restantes companheiros de fuga já não tiveram capacidade de reação, com a decisão do dia a ser entre Medeiros e Salgueiro, num disputado ao sprint, decidido por centímetros, que sorriu ao jovem açoriano.

Ainda na festa final da prova, subiu ao pódio a Glasssdrive-Q8-Anicolor, equipa do líder, que venceu a classificação por equipas.

73 ciclistas

Dos 110 ciclistas que começaram a prova, apenas 73 conseguiram terminar, algo que atesta a dureza da prova. Entre quedas e problemas físicos, 37 corredores ficaram pelo caminho. Curiosamente, na etapa final de ontem todo o pelotão resistiu.



Prova regressa no próximo ano

A edição de 2024 do Grande Prémio Douro Internacional já está garantida, com a organização a ter o apoio dos parceiros para renovar uma aposta ainda maior na corrida que vai crescer em dias.

PROTAGONISTAS DO DIA

João Medeiros (Credibom-LA Alumínios): "Vim com ambição de fazer uma boa prova e terminar com uma vitória foi a recompensa pelo esforço de toda a equipa. Espero ser uma referência para os jovens dos Açores."

Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO): "Apesar de não chegar à vitória, saio com satisfação por ver que o trabalho deu frutos. O perfeito seria vencer, mas o Luís Mendonça foi mais forte. Deixámos tudo na estrada nestes dias."