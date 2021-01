Luís Neto não recebeu medalha de vencedor da Taça da Liga

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:49 Facebook

O defesa do Sporting deixou o relvado de Leiria sem a medalha de vencedor da Taça da Liga.

Após a vitória diante do Braga, que consagrou o Sporting como vencedor da Taça da Liga, deu-se a habitual cerimónia de entrega do troféu mas o momento ficou marcado por um episódio insólito: Luís Neto, defesa dos leões, acabou por não receber qualquer medalha.

Segundo a Liga, havia 40 distinções para cada um dos clubes finalistas. Como Neto ficou no final da fila, várias pessoas do staff verde e branco foram recebendo as medalhas e Pedro Proença, presidente da Liga, acabou por guardar duas para Ruben Amorim e Coates, deixando Neto sem o prémio.

Mais tarde, em conferência de imprensa, o atleta comentou o episódio com boa disposição.

"Sinceramente nem me apercebi que não tinha medalha. No balneário pensei que a credencial que tenho ao pescoço era a minha medalha. Não era. Mas o importante é que amanhã temos alguém a mudar o autocarro e a acrescentar mais um título. De certeza absoluta que a medalha irá ser facultada mais tarde", afirmou Luís Neto.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Braga em Leiria e conquistou a Taça da Liga pela terceira vez, num jogo com três expulsões. Porro marcou o único golo do jogo.