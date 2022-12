Luis Suárez assinou com os brasileiros do Grêmio por duas temporadas

JN/Agências Hoje às 18:23 Facebook

O futebolista Luis Suárez, melhor marcador da história da seleção uruguaia, vai representar o Grêmio, anunciou hoje o clube brasileiro, indicando que o contrato é válido até ao final de 2024.

"Luis Suárez, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do Grêmio para temporada de 2023. Aos 35 anos, o uruguaio, que atuou pelo Nacional nesta temporada, assina contrato por dois anos até final de 2024", lê-se na nota publicada no sítio oficial do clube brasileiro na Internet.

Depois de ter voltado às origens em julho, para representar o Nacional de Montevideo, onde se estreou como futebolista profissional, Suárez reforça agora os brasileiros do Grêmio.

No comunicado, o clube brasileiro destaca o percurso profissional do uruguaio, que iniciou a carreira no Nacional, em 2005, aos 18 anos, tendo-se transferido para o futebol neerlandês, onde permaneceu durante cinco épocas, no Groningen, no primeiro ano, e no Ajax nos restantes.

Foi no Ajax que o avançado, agora com 35 anos, se projetou internacionalmente, marcando 111 golos em 159 partidas, antes de ingressar nos ingleses do Liverpool, em 2011 -- foi mesmo eleito melhor jogador da Premier League em 2014.

Após três anos e meio na Inglaterra, foi contratado pelo FC Barcelona por mais de 80 milhões de euros, tendo conquistado quatro campeonatos e uma Liga dos Campeões, em 2015.

Em 2020, transferiu-se para o Atlético de Madrid, uma vez que não entrava nas contas do novo treinador da equipa, o neerlandês Ronald Koeman, sagrando-se novamente campeão espanhol, agora pelos 'rojiblancos', em 2021.

Suárez, que conseguiu alcançar as meias-finais do Mundial2010, disputado na África do Sul, e que se despediu da sua seleção no Qatar2022, é o melhor marcador do Uruguai, com 68 golos apontados em 137 internacionalizações.