Luta pela fase de subida está ao rubro na Liga 3

Sábado gordo na Liga 3, com Sanjoanense e Amora a conseguirem vitórias importantes na corrida pela fase de subida. O Caldas bateu o Alverca e deixou a Série B em polvorosa.

A Sanjoanense manteve bem viva a esperança em marcar presença na fase de subida da Liga 3 ao vencer, em casa, o S. João de Ver por 3-2, em jogo da Série A.

A ponta final da primeira parte foi imprópria para cardíacos. Depois de Lucão ter adiantado os alvinegros, a meio da etapa inicial, o guarda-redes da Sanjoanense, Gabriel Souza, acabou expulso por derrubar o isolado Aranha. Do lance resultou ainda uma grande penalidade, convertida em golo pelo médio do S. João de Ver.

Estávamos nos minutos de compensação da primeira metade, mas ainda houve tempo para a equipa de São João da Madeira voltar a marcar, por Rui Pedro. A abrir o segundo tempo, Lucão bisou e deixou a Sanjoanense em situação confortável no jogo, de pouco valendo o tento de Djoussé, que reduziu a desvantagem dos malapeiros para a margem mínima.

Ainda na Série A, o Fafe triunfou em Montalegre por 2-1. Léo Teixeira, servido por Rui Areias, aproveitou uma saída em falso de Didi para adiantar os justiceiros, que ampliaram a margem perto do intervalo, num bom remate de João Santos.

A resposta do Montalegre surgiu nos últimos minutos do encontro, altura em que chegou ao tento de honra, apontado por Joãozinho, de grande penalidade.

Na Série B, o Amora deu mais um importante passo na corrida pela fase de subida, ao vencer o Real por 2-1. A equipa de Massamá foi a primeira a marcar, pelo jovem prodígio Amadu Baldé, mas viu o adversário dar a volta nos derradeiros dez minutos do encontro, por intermédio de Gildo Lourenço e de um autogolo de Clayton Sampaio.

O Alverca, que vinha de uma série de sete triunfos consecutivos, desperdiçou a primeira oportunidade de carimbar o apuramento para a fase de promoção ao perder nas Caldas da Rainha por 1-0. O arranque do jogo foi de loucos. Os ribatejanos desperdiçaram um penálti no minuto inicial, por Jorge Bernardo, e os caldenses responderam com uma bola à barra.

Pouco depois, Yordi Marcelo apontou aquele que seria o único golo do encontro, pese embora as boas oportunidades criadas por ambas as equipas.

Por seu turno, o Torreense sofreu para levar de vencida o Cova da Piedade por 2-1. O jogo abriu com o autogolo de Medina, que desviou para a sua baliza um cruzamento de Midana Sambú. Os piedenses empataram por Zacarias, no arranque da segunda parte, mas Umaro Baldé, para lá do minuto 90, carimbou o triunfo do clube de Torres Vedras.

O Sporting B voltou às vitórias, após três desaires consecutivos, diante do Oliveira do Hospital. Depois de uma primeira parte sem golos, Vando Félix, com um chapéu perfeito a Cléber Santana, abriu caminho a um triunfo folgado dos leões, por 3-0. Diogo Abdul, na própria baliza, e Rafael Fernandes, perto do fim, alargaram a vantagem leonina no marcador.