Lyon interessado em Corona e em Azmoun

A imprensa francesa dá esta sexta-feira conta de que o Lyon está atento ao extremo mexicano Jesús Corona, do F. C. Porto, bem como ao iraniano Sardar Azmoun, jogadores que pretenderá contratar já no mercado de inverno.

O sexto classificado da Liga francesa está a procurar soluções para o ataque, uma vez que ficará privado de três avançados durante a Taça das Nações de África, que se disputa de 9 de janeiro a 6 de fevereiro.

O camaronês Karl Toko Ekambi, o argelino Islam Slimani e o zimbabueano Tino Kadewere vão competir pelas respetivas seleções e não vão puder ajudar a equipa no campeonato e na Liga Europa, competição na qual já está apurado para os oitavos de final.

Se Sardar Azmoun, 26 anos, dos russos do Zenit São Petersburgo, já era um dos alvos no arranque da época 2021/22 e termina o contrato em junho, o que poderá facilitar o negócio em janeiro.

Também a terminar o contrato em junho de 2022 com os dragões está Corona, que fez apenas cinco jogos esta época na Liga Portugal e três na Champions, num total de 474 minutos.

Segundo o jornal francês os representantes do jogador terão viajado esta semana para Lyon a fim de darem início às negociações com o diretor Juninho e o treinador Peter Bosz, que já mostrou interesse em ter o mexicano às suas ordens..

No entanto, na corrida pelo extremo portista estarão também os italianos do AC Milan, o que pode representar um percalço nas intenções gaulesas.