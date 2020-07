Macedo de Cavaleiros contrata internacional português

Hoje às 14:59 Facebook

Clube da Divisão de Honra da A. F. Bragança garante o defesa esquerdo André Dias, com passagens pelo Benfica, V. Guimarães e Rio Ave.

O defesa esquerdo André Dias, que já jogou no Rio Ave, no Aves e no Mafra, é reforço do Macedo de Cavaleiros, equipa da Divisão de Honra da A. F. Bragança.

O jogador tem 28 anos e soma 26 internacionalizações nas seleções jovens de sub-16, sub-17, sub-19 e sub-20. Formou-se no Moncorvo, Vitória de Guimarães, Benfica e Rio Ave. Foi precisamente no clube de Vila do Conde onde se estreou como sénior.

Na última época representou o Alverca, no Campeonato de Portugal.