Mãe de Ronaldo quer filho e neto a jogarem no... Sporting

Dolores Aveiro revelou o sonho de ver CR7 voltar a ter o leão ao peito, e de preferência ao lado de Cristianinho, que, diz a avó, "com a idade dele joga melhor do que o Ronaldo".

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo mostra, dia sim dia sim, que continua ao mais alto nível. A questão que se coloca agora, pelo menos para a mãe, é saber se isso se manterá a tempo de cumprir o "sonho" de Dolores Aveiro.



"O Ronaldo tem de voltar para aqui, por mim já cá estaria. Ele gosta de ver os jogos do Sporting. Já lhe disse: 'Filho, antes de morrer quero ver-te a voltar para o Sporting'. 'Vamos ver...', disse ele. Mas se não for ele, é o Cristianinho! Com a idade dele joga melhor que o Ronaldo, que é o professor do filho. E ele já lhe disse: 'Pai, quando formos viver para Lisboa quero jogar no Sporting'. Agora está a começar no Manchester United e ver os dois juntos no Sporting era o meu sonho, era espetacular", disse Dolores Aveiro, no podcast "ADN de Leão".

A mãe do craque português brincou ainda com Tabata: "O número 7 é dele... por enquanto. Quando o Ronaldo vier passa a ser dele!", acrescentou.