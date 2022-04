Maior agente mundial de futebolistas instala-se no Porto

JN/Agências Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Jonathan Barnett, responsável pela gestão da carreira de jogadores como Gareth Bale (Real Madrid) ou Jack Grealish (Manchester City), escolheu o Porto para inaugurar o primeiro escritório da ICM Stellar Sports em Portugal.

O agente de futebol vai inaugurar, no Porto, o primeiro escritório português da ICM Stellar Sports, multinacional sediada em Londres que se apresenta como a maior agência do mercado futebolístico mundial. A empresa trata de contratos avaliados em cerca de 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), mais 300 milhões do que a concorrente portuguesa Gestifute, propriedade do português Jorge Mendes.

A inauguração estava agendada para acontecer na próxima segunda-feira (25 de abril), mas problemas do foro pessoal obrigaram Jonathan Barnett a adiar o evento, que agora deverá ter lugar durante o mês de maio.

O agente, que em 2019 foi considerado o mais poderoso pela revista Forbes, gere diretamente as carreiras de futebolistas como Gareth Bale (Real Madrid), Jack Grealish (Manchester City), Ben Chilwell (Chelsea) ou Saúl Niguez (Chelsea). O empresário continua à frente da Stellar, apesar de esta ter sido vendida à ICM Partners, em 2020, que é considerada a maior empresa de agenciamento mundial responsável pela carreira de figuras da elite do cinema, TV, artes, literatura e entretenimento.

Em Portugal a agência detém o passe de 44 jogadores, numa aposta clara na formação, pois a média de idades dos representados ronda os 19 anos.