Maior multa do Sporting-F. C. Porto vai para... Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa ao F. C. Porto de 1020 euros, por Sérgio Conceição não ter usado a braçadeira de treinador durante toda a segunda parte. Essa foi a multa mais elevada do clássico.

A segunda vai para o Sporting, no valor de 816 euros. "O jogo iniciou-se com um atraso de seis minutos e reiniciou-se com quatro minutos de atraso, devido à chegada tardia da equipa visitada. Não tendo sido apresentada qualquer justificação", pode ler-se no mapa de castigos.

No mesmo documento confirma-se que o portista Iván Marcano e o sportinguista Doumbia vão cumprir um jogo de castigo por terem visto, no clássico, o quinto cartão amarelo na Liga. Além disso, ainda pagaram uma multa de 153 euros cada um. Já Jesé Rodríguez, que agitou os momentos finais do clássico de Alvalade, tendo visto o cartão amarelo, motivou uma multa de 51 euros, por ter isto esse cartão pela primeira vez na prova.

Igualmente "culpado" e reincidente nessa situação, o F. C. Porto terá de pagar 408 euros por também se ter atrasado na chegada ao túnel de acesso ao relvado, após o intervalo.