Mais de cem pessoas isoladas devido ao surto de covid-19 no Belenenses SAD

Luís Antunes Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O surto de covid-19 no Belenenses SAD obrigou ao isolamento de mais de cem pessoas, entre atletas, funcionários e contactos de risco. Equipa da Liga está sem treinar e sem ninguém disponível para disputar a próxima jornada.

Mais de uma dezena de jogadores da Belenenses SAD testaram positivo para a covid-19 e o facto de estarem infetados com a nova variante ómicron obrigou a medidas drásticas. Segundo apurou o JN, a delegada de saúde que está a acompanhar o caso determinou o isolamento das famílias e de todos os contactos de risco, quer dos jogadores, quer dos elementos do staff, incluindo, também, a equipa de sub-23. Ao todo, estão mais de uma centena de pessoas em isolamento.

O Belenenses SAD está, assim, sem treinar e sem ninguém disponível para disputar a próxima jornada, diante do Vizela, marcada para a próxima segunda-feira. Os resultados dos testes feitos a quem testou negativo devem ser conhecidos ainda esta terça-feira e, quem está infetado, vai ser testado novamente no dia 2, quinto dia após a infeção, e novamente no dia 7, ao décimo dia.