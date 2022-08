Mais dois ciclistas de fora da Volta a Portugal

JN/Agências Hoje às 18:03 Facebook

Mais dois ciclistas de fora do pelotão da Volta a Portugal, na véspera do arranque da prova. Luís Mendonça, da Glassdrive, e João Benta, da Efapel, estão fora da lista de inscritos da prova embora se desconheçam os motivos do afastamento.

Os dois corredores constavam na primeira lista enviada pela organização mas, entretanto, foram afastados pelas respetivas equipas.

Não tendo sido ainda divulgados os motivos oficiais para os afastamentos, sabe-se que Luís Mendonça foi um dos atletas visados pela operação levada a cabo, ontem, pela Polícia Judiciária.

Mendonça é rendido na Glassdrive pelo jovem Afonso Eulálio, enquanto que, na Efapel, que esta terça-feira já tinha trocado Francisco Campos por Francisco Guerreiro, é agora João Benta a ser rendido por Pedro Andrade.

A Polícia Judiciária realizou buscas, por suspeita de uso de doping, em várias equipas de ciclismo.