Jornal "The Guardian" diz que o clube campeão inglês será afastado da Liga dos Campeões nas duas próximas épocas, por violação do "fair-play" financeiro.

Segundo a mesma fonte, a UEFA ainda multa o Manchester City em 30 milhões de euros.

O City é acusado de ter inflacionado e falseado as receitas de patrocínios para fintar as regras do FFP.

Segundo o "The Guardian", o Manchester City vai recorrer da decisão da UEFA para o Tribunal Arbitral do Desporto.