Manchester City vence com golos portugueses

Rúben Dias e Bernardo Silva foram os autores dos golos da vitória do Manchester City, na deslocação ao terreno do Aston Villa (2-1). Liverpool aplica chapa quatro no duelo de Liverpool.

Os "citizens" continuam em grande forma na Premier League e desta vez quem sofreu foi o Aston Villa, de Steven Gerrard. Ainda antes da meia hora Ruben Dias abriu o ativo, após passe de Sterling e Bernardo Silva ampliou a vantagem, com direito a assistência de Gabriel Jesus, aos 43 minutos, numa partida onde João Cancelo atuou os 90 minutos. Logo no reatamento da partida Watkins reduziu a desvantagem, mas a partida ficou por aí em termos de golos. Curiosamente Pep Guardiola só realizou uma substituição (Jack Grealish por Gabriel Jesus, aos 87 minutos), uma prática que o treinador espanhol tem realizado nos últimos jogos.

O Manchester City continua na segunda posição da tabela, com 32 pontos, enquanto o Aston Villaestá em 13.º, com 14 pontos.

Em Liverpool a equipa de Jurgen Klopp triunfou no dérbi, frente ao Everton (1-4), também com dedo de um português. Henderson inaugurou o marcador, aos 9 minutos, e Salah ampliou a vantagem em dose dupla (19 e 64 minutos), antes de Diogo Jota selar o resultado final, a passe de Robertson.

O Liverpool segue em terceiro lugar, com 31 pontos e o Everton prolonga o mau momento, no 14.º lugar da tabela.

Outros resultados do dia (Premier League):

Southampton-Leicester: 2-2

Watford-Chelsea :1-2

West Ham-Brighton: 1-1

Wolves-Burnley: 0-0