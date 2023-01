Manchester United e Tottenham avançam para os oitavos da Taça de Inglaterra

JN/Agências Hoje às 00:26 Facebook

O Manchester United e o Tottenham apuraram-se, este sábado, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, após baterem o Reading e Preston North End, por 3-1 e 3-0, respetivamente.

Com Bruno Fernandes a titular, os "red devils" impuseram-se em casa com tentos somente na segunda parte, começando com um bis do brasileiro Casemiro, o primeiro a picar a bola sobre o guarda-redes e o segundo num disparo de longa distância, aos 54 e 58 minutos, designadamente.

Depois da expulsão de Carrol, aos 65, ficou tudo ainda mais fácil, havendo ainda lugar ao terceiro golo, pelo também brasileiro Fred, aos 66, com o Reading a fazer o tento de honra aos 72, pelo médio senegalês Amadou Salif Mbengue.

O sul-coreano Heung-Min Son desbloqueou o êxito do Tottenham na visita ao Preston North End, com tentos aos 50 e 69, o primeiro um forte remate de fora da área e o segundo ao receber a bola de costas para a baliza, rodar e atirar para o fundo das redes.

Aos 87, Arnaut Danjuma, dos Países Baixos, apontou o 3-0 final.

Também este sábado, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, empatou 1-1 na receção ao Sunderland e vai ter de disputar um jogo de repetição no estádio da equipa do segundo escalão.

A formação anfitriã, sétima classificada da Premier League, chegou ao intervalo a perder por 1-0, na sequência do golo marcado pelo avançado Jack Clarke, mas restabeleceu a igualdade na segunda parte, aos 61, através do médio Tom Cairney.

Numa partida em que o médio internacional português Palhinha foi titular no Fulham, o Sunderland, nono posicionado na divisão secundária, chegou mesmo a festejar o apuramento para os oitavos de final, mas o golo de Christopher Rigg, aos 90+2 minutos, foi invalidado por fora de jogo.

A quarta ronda da prova, equivalente aos 16 avos de final, arrancou na sexta-feira, com a vitória do Manchester City sobre o Arsenal, por 1-0, num confronto que opôs o bicampeão inglês ao atual líder destacado da Premier League.

O Liverpool, detentor do troféu na Taça de Inglaterra, prossegue no domingo a defesa do título, ao deslocar-se ao terreno do Brighton, numa altura em que ambos ocupam posições inabituais no escalão principal: os anfitriões são sextos classificados e os visitantes apenas nonos.