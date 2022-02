Manchester United planeia oferta por Palhinha

André Bucho Hoje às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Ingleses procuram alternativa a Matic. Primeira oferta abaixo da valorização dos leões.

Depois de ter sido sondado no final do mercado de janeiro, João Palhinha, como já havia adiantado o JN, continua a ser seguido em Inglaterra. A primeira oferta está a ser preparada e, segundo o diário britânico "The Mirror", sairá dos escritórios do Manchester United, onde já atuam os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e com valor definido: 20 milhões de euros, um valor bem abaixo das pretensões da SAD leonina, que já fez saber que não negociará o médio por menos de 30 milhões de euros, exatamente metade da cláusula de rescisão do internacional luso, que está cifrada nos 60 milhões de euros. Além de Palhinha, os red devils estão também de olho em Cody Gakpo, do PSV.

O jogador, de resto, mudou recentemente de empresário e passará agora a ter a gestão de carreira nas maõs de familiares, em particular do pai. Ainda assim, a situação de saída não se alterou e é esperado que Palhinha, de 26 anos, abandone Alvalade no verão caso algum clube chegue aos valores estipulados pelo Sporting.