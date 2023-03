Manchester United vence o Bétis com golo e assistência de Bruno Fernandes

O Manchester United venceu esta quinta-feira o Bétis por 4-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Bruno Fernandes esteve em destaque, com um golo e uma assistência.

Os quartos de final tornaram-se o destino mais provável para o Manchester United na Liga Europa. Os "red devils" venceram o Bétis por 3-1, com golos de Rashford, Antony, Bruno Fernandes e Weghorst, sendo que o português assistiu o segundo golo dos ingleses. Com este resultado a equipa de Ten Hag tem um pé na próxima ronda da prova europeia e dá uma boa resposta à goleada sofrida no último jogo frente ao Liverpool, por 7-0.

Numa primeira parte mais complicada, o Manchester United conseguiu abrir o marcador logo aos seis minutos por intermédio de Marcus Rashford, com o avançado inglês a chegar aos 26 golos esta temporada. À meia hora, Ayoze Pérez empatou a partida, após uma sequência de tempo onde o Bétis foi superior.

No segundo tempo o Manchester United não perdoou, acelerou e terminou com as esperanças do Bétis. Antony marcou um grande golo, com um remate colocado de fora da área. Pouco depois, Bruno Fernandes marcou de cabeça na sequência de um canto, algo pouco usual tendo em conta que o jogo aéreo não é o forte do português e que costuma ser ele a bater os cantos. Já perto do fim, Weghorst elevou os números para goleada e fechou o marcador.

O Manchester United defronta novamente o Bétis na próxima quinta-feira, numa eliminatória com resultado bastante favorável para o conjunto de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.