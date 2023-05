Manuel Fernandes foi operado a um tumor

JN Hoje às 14:58 Facebook

Manuel Fernandes, antigo internacional português que é o segundo melhor marcador da história do Sporting, foi operado a um tumor esta quarta-feira, segundo informações recolhidas pelo JN.

Manuel Fernandes foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, motivada por um tumor, e encontra-se internado no hospital.

O antigo futebolista, hoje com 71 anos, foi homenageado pelo clube leonino antes do dérbi do último domingo frente ao Benfica, em Alvalade, para a 33.ª jornada da Liga, que terminou empatado a dois golos.

Depois de ter terminado a carreira, Manuel Fernandes foi ainda treinador e elemento da estrutura de prospeção do Sporting.