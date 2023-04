Manuel Fernandes homenageado pelo recorde de jogos na 1.ª Divisão

JN Hoje às 11:53 Facebook

O antigo goleador de Sporting e da seleção nacional, Manuel Fernandes, é recordista de jogos na 1.ª Divisão Nacional, 486, e foi alvo de uma homenagem que juntou vários ilustres.

É o jogador com mais jogos da 1.ª Divisão Nacional de futebol e, também, dos que mais golos marcou ao longo de uma carreira que o levou a paragens distintas como o Sporting ou a seleção nacional, mas também ao futebol norte-americano, no final da década de 1970.

Manuel Fernandes, hoje com 71 anos, viu tudo isso reconhecido numa homenagem que teve como palco a vila de Sarilhos Pequenos, em Setúbal.

No total, o antigo avançado disputou 486 jogos no principal escalão do futebol português, marcando pelo caminho mais de 300 golos.

"Sou da aldeia de Sarilhos Pequenos, que quando eu era pequeno tinha 600 habitantes. Queria ser jogador de futebol e termino a carreira como jogador com mais jogos na 1.ª Divisão Nacional. Pode não ser importante para muita gente, mas para mim é um orgulho extraordinário e o meu filho decidiu fazer esta festa maravilhosa", disse Manuel Fernandes, durante a homenagem, realizada na terça-feira.

A ocasião juntou alguns nomes ilustres do futebol e da sociedade portuguesa, como Frederico Varandas, presidente do Sporting, Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, o internacional português Ricardo Quaresma e o cantor Quim Barreiros, entre muitos outros.